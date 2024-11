Fluminense se prepara para mergulhar no desastroso oceano das SAF

Hospitais orientados pela lógica do lucro são outra aberração. Hoje você vai a um hospital particular no Brasil e a palavra protocolo entra com você. Quais os sintomas?, pergunta um burocrata treinado para não te olhar nos olhos. Você lista os sintomas, ele ou ela pega o tutorial e indica o próximo guichê. Você sai de lá depois de passar por meia dúzia de guichês e de preencher dezenas de formulários cheia de remédios que deve comprar na farmácia, que são os mesmos para qualquer pessoa com aqueles sintomas. Velhos, crianças, adultos, diabéticos. O importante é seguir o protocolo feito pelo gestor porque estamos aqui para otimizar gastos. É custo-benefíco, meu filho. Morreu? Que pena. A planilha está vivíssima.

O badalado Botafogo, o melhor time da América hoje, tem dívidas exorbitantes. Não importa. É SAF, o dono é bilionário, tudo vai ser pago. Estamos aguardando esse dia chegar, só que ainda não aconteceu. Assim como estamos aguardando os preços das passagens aéreas caírem depois que começamos a pagar pelas bagagens. "Somados os dois anos de SAF, 2022 e 2023, o Botafogo sob John Textor teve prejuízo de R$ 515 milhões", escreveu o repórter e colunista do UOL, Rodrigo Mattos, em maio desse ano.

Algumas dessas dívidas são relativas a FGTS, INSS e Imposto de Renda.

Não me parece justo criticar pesadamente o Corinthians pela forma tosca com que é administrado e deixar o Botafogo fora do radar. Por que essa diferença no tratamento? "Porque o Fogão é um timaço, é SAF e as SAF vão conseguir mudar o futebol", dizem.

Não vejo honestamente como. O que vejo é as SAF enriquecendo e empoderando os ricos e deixando um rastro de dívidas pelo caminho. Uma história que tem o nome de Brasil.

Que o Fluminense não seja mais um a cair nesse conto. Resultados esportivos, por melhores que sejam, não deveriam ofuscar a realidade do futebol hoje. Esse esporte é maior do que custos-benefícios, planilhas, gestões, eficiência. Na hora que ele couber em cálculos ele terá morrido.