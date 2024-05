Botafogo tem rombo de R$ 267 mi e contrai dívida por dinheiro para Textor

"Esse assunto foi amplamente discutido em 2017 e 2018 no âmbito de um grupo de trabalho estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade. A própria APFUT (Autoridade Pública do Futebol - órgão do governo) à época elaborou e divulgou um manual de boas práticas contábeis, fruto das discussões que aconteceram nesse grupo, e não restou dúvidas de que esse registro deve ser feito no passivo da entidade, e somente ser reconhecido como receita nos anos em que os campeonatos forem ocorrendo", explicou Benny Kessel, ex-presidente da Apfut e contador.

Além disso, a empresa não pagou parte dos impostos da SAF. A dívida tributária da empresa do Botafogo saltou para R$ 147 milhões em 2023, quase R$ 100 milhões a mais do que o montante do final de 2022.

Nas notas explicativas, está descrito que o débito refere-se a FGTS de meses de 2022 e 2023. Além disso, há impostos de renda e INSS.

Somados os dois anos de SAF, 2022 e 2023, o Botafogo sob John Textor teve prejuízo de R$ 515 milhões.

Mas o endividamento aumentou principalmente por conta da operação de crédito feita com a XP Investimento no valor de R$ 340 milhões. O montante do empréstimo ficou como dívida para o Botafogo, mas o dinheiro foi para outros lugares do grupo de Textor.

Pela notas explicativas, o empresário norte-americano ficou com R$ 295,7 milhões. Além disso, foram destinados R$ 44 milhões para o clube belga do grupo RWD Molembeek.