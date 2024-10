Devendo futebol, seleção incorpora o discurso motivacional do coach

Vai dar certo. Vamos conseguir. Precisamos estar unidos. Vamos melhorar. Todos somos responsáveis. Vamos atingir o que queremos. Temos que acreditar mais. Vamos respeitar os processos. Nossa obrigação é acelerar nos processos. Só conseguiremos saída se todos trabalharem em prol de [insira qualquer coisa]. Quando chegarmos ali na frente veremos que tudo isso valeu a pena.

Essas foram algumas das frases usadas por Dorival Jr. na coletiva dada antes do jogo com o Chile. O pensamento positivo venceu o planejamento estratégico. Aliás, se existe um planejamento, a gente não sabe qual é. Mas o discurso do "vai dar certo" está lá, vivo e pulsante.

Para tirar a responsabilidade de Dorival pela derrocada ao mundo dos "coaches" vamos lembrar que, na Copa do Mundo do Qatar, Tite mandou pintar as paredes da concentração com frases motivacionais. "Concentrem e desfrutem". "Coragem". "Preparem-se bem para merecer vencer". "Mentalmente fortes". ""Determinação", "Trabalho", "Força", "Equilíbrio".