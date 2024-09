Leila Pereira, Tabata Amaral e os abomináveis esconderijos do machismo

Se machismo fosse um problema apenas dos homens talvez saíssemos desse estado deplorável de coisas mais rapidamente. Mas o machismo é o pilar sobre o qual o patriarcado se ergue imponente, e o cimento desse edifício está dentro da gente, de qualquer um de nós. Mesmo daqueles e daquelas que se propõe a combatê-lo.

Vejam Leila Pereira e a recente declaração que ela deu sobre as acusações que pesam contra Caio Paulista, atleta do Palmeiras. Caio Paulista foi acusado pela ex-mulher de violência doméstica. Caio Paulista, por decisão do empregador, não foi afastado e segue sendo escalado.

Logo depois que as acusações vieram a público o atleta foi titular em uma partida e para a surpresa de ninguém que esteja atento à gravidade da acusação, foi expulso em um jogo no qual seu time goleava com tremenda facilidade. Quem poderia imaginar que o jogador não tivesse condições emocionais de atuar, não é mesmo?

Leila Pereira, perguntada sobre a situação de seu empregado, bancou que ele não seja afastado e perguntou de volta: mas não passa pela cabeça de vocês que ele seja inocente?

É só o que passa pela cabeça de todos que ele seja inocente. Quem está sendo acusada pela opinião pública de mentir é a ex-mulher de Caio Paulista. Caio Paulista está protegido. Protegido pelo empregador e pela masculinidade vigente que culpa a vítima pelo abuso que ela venha a sofrer.

Leila Pereira foi a dirigente que, até aqui, mais fez pela inclusão de mulheres no futebol. Nada do que ela fez vai ser apagado. Devemos um tanto a sua coragem de falar sobre o machismo no futebol e de chamar uma coletiva apenas com mulheres. Leila Pereira é constantemente vítima de machismo e, mesmo no caso envolvendo Caio Paulista, ainda é. Para muitos, pior do que a acusação sobre o jogador é a "feminista" que cala diante da acusação. Não leram nada sobre o caso, não falam de Caio Paulista, não se horrorizam com o depoimento da suposta vítima porque estão focados em gastar tempo cobrando Leila para que ela fale. Quando param de cobrar Leila partem para cima das jornalistas mulheres para que elas expliquem por que mesmo não é certo cobrar Leila Pereira. Podem repetir, por favor? Não ficou muito claro. Nunca cobraram um dirigente homem pela prática do machismo e dos supostos crimes de gênero de seus atletas, mas não são capazes de perceber o machismo na fúria com que partem para cima de Leila.