Inter tenta a contratação do zagueiro Juninho, mas vê impasse sobre valores

O Internacional tem conversas em andamento para tentar a contratação do zagueiro Juninho, ex-Palmeiras e Bahia e que está há três anos no Midtjylland, da Dinamarca.

O Colorado segue na busca de um novo zagueiro e trabalha para conseguir a contratação de Juninho, mas se vê em um cenário difícil. O Midtjylland pede 3,5 milhões de euros (R$ 21,4 milhões, na cotação atual) para negociar o jogador, valores considerados altos.

O zagueiro tem contrato até o fim de junho de 2026 com o Midtjylland. O defensor também esteve na mira de Athletico e Coritiba recentemente, mas a queda do Furacão para a Série B e a permanência do Coxa na segunda divisão impediram avanços.