Cruzeiro chega a acordo com Leonardo Jardim e busca liberação de time árabe

O Cruzeiro chegou a um acordo verbal com o técnico português Leonardo Jardim, de 50 anos, mas ainda não dá a negociação como fechada.

Isso porque a Raposa ainda aguarda a liberação imediata do profissional junto ao Al Ain. O treinador negocia com a equipe dos Emirados Árabes, e comandou o time no jogo do campeonato local nesta quinta-feira, contra o Khor Fakkan.

O contrato oferecido pelo Cruzeiro a Leonardo Jardim é de duas temporadas, e o clube mineiro está otimista por um acerto em definitivo.