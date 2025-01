Leila resiste à pressão e descarta demissão de diretor do Palmeiras

A presidente Leila Pereira não cogita a demissão de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, apesar dos protestos da torcida organizada do clube contra o dirigente.

A mandatária alviverde entende que as críticas ao diretor são desproporcionais e injustas. No empate diante do Bragantino, na noite da última terça-feira (28), o dirigente foi alvo de pedidos de saída por parte de torcedores, que entoaram no Allianz Parque: "Barros, c****, sai fora do Verdão". Outra parte que estava presente no estádio reprimiu os cantos.

Barros é figura prestigiada internamente no Palmeiras, tanto por Abel Ferreira e sua comissão técnica como por Leila Pereira, que o considera um dos principais responsáveis pelo ciclo vitorioso iniciado pelo clube em 2020. O diretor tem 11 títulos pelo clube.