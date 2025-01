John Textor tem conversas para comprar clube da primeira divisão portuguesa

O empresário norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, tem conversas em andamento na tentativa de adquirir parte da SAD (SAF, no Brasil) do Casa Pia, da primeira divisão do futebol português.

Fundado em 1920, o clube sediado em Lisboa está hoje nas mãos do também norte-americano Robert Platek, sócio da empresa MSD Capital, com quem tem um acordo desde 2020.

Textor, que em 2021 teve interesse em entrar nos bastidores da SAD do Benfica, trabalha mesmo com a meta de investir forte em Portugal, sobretudo de olho no estádio do Casa Pia, conhecido como Pina Manique.