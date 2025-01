Inter demonstra interesse no volante Zanocelo, que pertence ao Santos

O Internacional demonstrou interesse pelo volante Vinicius Zanocelo, que pertence ao Santos e está emprestado ao Estoril, de Portugal.

O Colorado consultou valores e condições de negócio e colocou o jogador de 23 anos no seu radar para substituir Rômulo, negociado com o futebol mexicano. A ideia inicial do time gaúcho seria contar com o atleta por empréstimo, mas não abriu negociação até o momento.

O Inter avalia o mercado e cogita avançar nas tratativas por Zanocelo, que está emprestado ao Estoril até junho deste ano. Por lá, virou titular absoluto, despertando o interesse da equipe na sua permanência em definitivo.