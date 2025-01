Grêmio abre conversas para contratar o lateral Bruno Pacheco, do Fortaleza

Bruno Pacheco, do Fortaleza, é o novo alvo do Grêmio para a lateral-esquerda. O Imortal abriu conversas para contratar o jogador de 33 anos.

Pacheco chegaria ao Grêmio para substituir Reinaldo, que deixou o clube ao final da temporada e acertou com o Mirassol. O time gaúcho iniciou a negociação na última semana e pode avançar ao longo dos próximos dias.

Titular da lateral-esquerda do Fortaleza, Bruno Pacheco tem sido um dos destaques da equipe nas últimas temporadas e somou quatro assistências em 44 partidas em 2024. Ele tem contrato com o Leão do Pici até dezembro de 2026.