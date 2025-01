Porto vai negociar Veron, que entra no radar de Vasco, São Paulo e Santos

Em caso de novo empréstimo, o Porto deve estender o contrato do atacante, acreditando que com o desenvolvimento do jogador terá o retorno do investimento. Gabriel Veron tem contrato com o Porto até junho de 2027. Custou, vale lembrar, pouco mais de 10 milhões de euros em 2022, quando foi contratado do Palmeiras.

Pelo Cruzeiro, o jovem atuou em 37 partidas, marcou seis gols e deu duas assistências. A Raposa chegou a tentar um novo empréstimo e posteriormente abaixar a pedida do Porto para compra do atleta, mas sem sucesso.