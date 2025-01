Flamengo acerta a contratação do atacante Juninho, do Qarabag

O Flamengo acertou a contratação do atacante Juninho, do Qarabag, do Azerbaijão, e aguarda o jogador no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato.

O vínculo do centroavante com o Rubro-Negro será de quatro temporadas. O Flamengo pagará 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões, na cotação atual) ao Qarabag.

Aos 28 anos, Juninho esteve recentemente na mira do Sevilla, da Espanha. Foi revelado pelo Athletico Paranaense e teve três experiências em Portugal (Portimonense, Estoril e Chaves).