Athletico e Vitória negociam troca entre Mastriani e Filipe Machado

O Vitória fez proposta para contratar o Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR, e negocia uma troca envolvendo a ida do volante Filipe Machado ao Furacão.

A ideia é uma troca em empréstimo entre os atletas, e as conversas seguem em andamento. O Leão da Barra busca um camisa 9 após perder Alerrandro, e o Furacão quer um novo volante depois de selar as saídas de Fernandinho e Gabriel.

Mastriani foi o artilheiro do Athletico em 2024, com 16 gols em 47 jogos, Mastriani alternou em muitos momentos entre titular e reserva. Ele chegou ao Furacão em janeiro do ano passado, após ser adquirido junto ao América-MG por R$ 9,8 milhões, e tem contrato até o final de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo UOL.