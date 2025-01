Atlético-MG abre conversas pelo zagueiro Luizão, do West Ham

Com a provável saída dos zagueiros Maurício Lemes Igor Rabello, o Atlético-MG estuda nomes no mercado para reforçar o setor defensivo. Atualmente, o Galo conta com Battaglia, Lyanco, Junior Alonso e Bruno Fuchs para o setor.

Genk, da Bélgica, e Goztepe, da Turquia, também procuraram o estafe de Luizão nas últimas semanas para iniciar conversas. O zagueiro, porém, prioriza um retorno ao futebol brasileiro. O jovem será pai em breve e gostaria de ficar perto da família.

Revelado pelo São Paulo, Luizão atuou em 20 jogos pelo time profissional do tricolor. Ele deixou o clube paulista em janeiro de 2023, após não chegar a um acordo pela renovação contratual.