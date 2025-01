Barboza, zagueiro do Botafogo, entra no radar de Sevilla e Betis

Destaque do Botafogo em 2024, o zagueiro Alexander Barboza despertou interesse em alguns clubes europeus nas últimas semanas.

Betis e Sevilla, ambos da Espanha, fizeram sondagens e colocaram o defensor argentino de 29 anos em seus radares. Até o momento, os interesses não passaram de consultas para saber da situação do jogador. Outras equipes do exterior estão de olho no atleta e avaliam formalizar ofertas nas próximas semanas.

Eleito o melhor zagueiro da Copa Libertadores de 2024, Barboza tem contrato até o final de 2026 com o Botafogo. Neste ano, foram 51 jogos e um gol marcado.