Com aval de Diniz, Cruzeiro avança pela contratação de Marquinhos, ex-Flu

O Cruzeiro tem conversas avançadas para contratar o atacante Marquinhos, que atuou pelo Fluminense neste ano e pertence ao Arsenal, da Inglaterra.

Marquinhos foi visto pela Raposa como uma oportunidade de mercado e teve o aval do técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou até a metade do ano no tricolor das laranjeiras e aprecia o futebol do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pelo UOL. O jogador de 21 anos deve chegar por empréstimo até o final de 2025.

No Fluminense, Marquinhos se destacou na fase de grupos da Libertadores, sendo um dos nomes da classificação da equipe. O atacante, no entanto, perdeu espaço com a chegada de Mano Menezes e finalizou 2024 com 29 jogos, dois gols e duas assistências.