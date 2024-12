Santos encaminha a contratação do meia Galoppo, do São Paulo

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, estimula a negociação entre os grandes clubes de São Paulo. Além do Tricolor por Luciano e agora Galoppo, o Santos conversou com o Palmeiras por Rony e tenta Zé Rafael. Teixeira defende que a rivalidade fique dentro do campo.

Artilheiro do Campeonato Paulista em 2023, o jogador argentino de 25 anos tem um gol e duas assistências em 28 jogos nesta temporada. Ele chegou ao tricolor em 2022 por 4 milhões de dólares junto ao Banfield, da Argentina. Ele tem contrato com o São Paulo até junho de 2027.