Corinthians avalia renovar contrato do 'disputado' Gustavo Henrique

Titular do Corinthians nesta reta final de temporada, o zagueiro atraiu interesse de clubes do exterior. Lokomotiv Moscou, da Rússia, e Damac, da Arábia Saudita, estão de olho no defensor.

A intenção das equipes foi consultar condições de negócio pelo zagueiro, que chegou ao Timão no início do ano. Até o momento, não foram feitas ofertas pelo jogador de 31 anos.

Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até o fim de 2025, mas o Timão já avalia prolongar o vínculo com o zagueiro. O clube alvinegro fez os primeiros contatos e deve voltar a tratar disso em janeiro.