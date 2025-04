Fernando 'adia' renovação com Inter e diz: 'Quero ser honesto com o clube'

Um dos pilares da conquista do título gaúcho do Internacional, o volante Fernando não tem pressa para renovar seu contrato com o Colorado, que por sua vez já demonstrou interesse em prolongar a parceria.

O atual contrato do jogador de 37 anos com o clube gaúcho vai até o fim deste ano. Fernando, porém, quer aguardar para ver como seu corpo vai reagir mais uma temporada e, caso esteja bem, dará andamento na renovação. Ano passado, o experiente jogador sofreu com lesões e desfalcou o Inter em momentos ao longo da temporada.