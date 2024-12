De saída do West Ham, ex-São Paulo é procurado por cinco clubes da Série A

O zagueiro Luizão, ex-São Paulo, deve deixar o West Ham nesta janela de transferências e foi procurado por ao menos cinco clubes da Série A do Brasileirão para 2025.

Vasco, Atlético-MG, Internacional, Fortaleza e Ceará estão de olho e fizeram contatos nos últimos dias para manifestar interesse no jogador. As equipes, no entanto, não chegaram a fazer uma proposta oficial.

O West Ham topa negociar o jovem e aguarda ofertas para tomar uma decisão. Sem espaço no time principal, Luizão tem atuado pelo time sub-23 dos Hammers, onde é um dos destaques da categoria. Ele tem contrato com os ingleses até o meio de 2026.