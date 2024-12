Corinthians encaminha renovação de contrato com o meia Carrillo

O Corinthians encaminhou a renovação contratual com o meio-campista peruano André Carrillo.

As partes alinharam conversas nos últimos dias e ajustam detalhes finais para selar a extensão do vínculo, que atualmente vai até julho de 2025. O contrato inicial já previa metas estabelecidas que, caso atingidas, garantiam a renovação automática, mas o Timão antecipou as tratativas para assegurar a permanência do jogador.

A permanência do técnico Ramón Díaz foi fundamental para que as conversas avançassem de maneira significativa. O atleta peruano chegou ao Corinthians sem custos em setembro, a pedido da comissão técnica. O treinador e o meia trabalharam juntos no Al Hilal.