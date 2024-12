Cruzeiro: clube mexicano tem negociação em andamento por Mateus Vital

O Necaxa tem conversas avançadas com o Cruzeiro para fechar a contratação de Mateus Vital. A negociação está mesmo bem encaminhada e caminha para ser concretizada já na próxima semana.

O clube mexicano acompanha há anos a carreira do meia-atacante e, agora, resolveu investir no jogador, que tem sido reserva nas últimas partidas da Raposa.

Vital tem contrato com os mineiros até dezembro de 2025 e, por isso, o negócio com os mexicanos deve envolver valores. O atleta tem em mãos um vínculo de três anos com o futuro clube.