São Paulo abre conversas por Oscar, que 'adia' decisão sobre futuro

Oscar deixou o São Paulo em 2010 rumo ao Internacional, após atrito com a diretoria na ocasião. Tanto do lado do clube como do lado do atleta acreditam que a imagem desgastada por conta da saída conturbada pode ser mudada com gols e boas atuações.

O meia brasileiro, em 39 jogos, marcou 16 gols e 29 assistências nesta temporada pelo Shanghai Port. Na China desde 2017, Oscar entrou em campo 247 vezes, marcando 77 gols e distribuiu 139 assistências. Revelado pelo São Paulo, Oscar coleciona passagens por Internacional e Chelsea. Ele estava no futebol chinês desde 2017 e se emocionou ao ser despedir do clube na última quarta-feira (4) diante da torcida.