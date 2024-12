Campeão olímpico em Tóquio acerta como novo técnico do Everton, do Chile

Depois de trabalhar pelo STK Samorin, da Eslováquia, e no futebol mexicano, Leal vai para seu terceiro trabalho internacional, que é um foco em sua carreira. Em julho, o técnico chegou a receber uma proposta do Aucas-EQU e foi sondado pelo Emelec. Antes de acertar com o Everton, ficou 15 dias estudando o mercado 'in loco' na Colômbia e Equador.

No currículo, Gustavo Leal ainda coleciona passagens como técnico das equipes sub-20 e sub-17 do Fluminense. Pelo San Luís, permaneceu por quase um ano, levando o time à semifinal do Campeonato Mexicano neste ano. Em seus cinco anos à frente das equipes de base do Flu, em Xerém, Gustavo participou da formação de atletas como os volantes André (Wolves) e Martinelli, e os atacantes João Pedro (Brighton), Evanílson (Bournemouth) e Luiz Henrique (Botafogo).