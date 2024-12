São Paulo se vê na briga por Wendell e mantém otimismo por lateral

O interesse do tricolor paulista é antigo, e se iniciou na metade deste ano. Na ocasião, o clube chegou a tentar a contratação do jogador, mas não obteve avanço. Com a saída de Welington ao final da temporada, o São Paulo voltou a sinalizar interesse em contar com o atleta.

Com convocações para a seleção brasileira, Wendell tem contrato com o Porto até junho de 2025, e poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro com qualquer equipe. No Brasil, o lateral passou por Londrina, Paraná e Grêmio. Em 2014, Wendell foi negociado pelo Imortal ao Bayer Leverkusen, por onde atuou durante sete temporadas no futebol alemão.