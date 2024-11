Inter sonda lateral-direito destaque do Juventude, que pertence ao Santos

Em grande fase na temporada, o Internacional monitora o mercado de olho em 2025 e tem o lateral-direito João Lucas, destaque do Juventude no Brasileirão, em seu radar.

O Colorado sondou, nas últimas semanas, a situação do atleta que está emprestado pelo Santos ao time de Caxias do Sul até o final do ano. O clube gaúcho ainda não abriu negociações, mas gosta do perfil do jogador de 26 anos e tem o aval do técnico Roger Machado.

João Lucas soma cinco assistências em 28 jogos no Brasileirão e está no top-10 no quesito entre atletas da competição. O jogador também soma dois gols na temporada.