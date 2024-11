São Paulo negocia transferência de Raí Ramos para clube da Série B

De volta ao São Paulo após disputar a Série B pelo Ceará, o lateral-direito Raí Ramos se encaminha para deixar novamente o tricolor paulista e deve defender a Chapecoense.

A equipe, que garantiu a permanência na segunda divisão para 2025, negocia com o jogador de 30 anos. As conversas são por uma transferência em definitivo, com o São Paulo liberando Raí Ramos antecipadamente e mantendo um percentual dos direitos econômicos do atleta, que tem vínculo com o clube até o final do ano que vem.

A saída do lateral de maneira antecipada também se passa por uma redução de custos do elenco do São Paulo para 2025. A diretoria trabalha para aliviar a folha salarial e liberar caixa visando a próxima temporada.