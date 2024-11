Benfica frustra tentativa de Santos e Botafogo de contratar Rollheiser

Sem tanto espaço no Benfica, o ponta argentino Benjamín Rollheiser se tornou alvo de clubes brasileiros no mercado da bola. Entre os interessados, Santos e Botafogo tentaram a contratação do jovem, mas tiveram as tentativas frustradas pelo time português.

A ideia das equipes era contar com o atleta por empréstimo, algo descartado pelo Benfica. Há duas semanas, as Águias recusaram uma oferta de 10 milhões de euros (R$ 60,9 milhões, na cotação atual) de uma equipe da MLS. Na última janela, Corinthians e RB Bragantino também tentaram a contratação.

Rollheiser, por sua vez, está feliz e quer permanecer no Benfica, apesar de lutar por espaço na equipe. Polivalente, o argentino de 24 anos pode atuar tanto como volante, meia-atacante ou ponta direita, mas tem encontrado concorrência de Aursnes, Kökcü e do compatriota Di Maria.