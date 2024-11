Vasco e Fluminense sondam situação de Matheus Pereira, ex-Corinthians

Atuando há mais de seis temporadas no futebol europeu, o meia-atacante Matheus Pereira, ex-Corinthians e atualmente no Eibar, da Espanha, entrou no radar de Vasco e Fluminense para 2025.

Os rivais cariocas sondaram nos últimos dias valores e condições de negócio pelo jogador de 26 anos. Pereira tem contrato com o Eibar até junho de 2025, e em janeiro poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Até o momento, tanto Vasco como fluminense não formalizaram ofertas pelo jogador e ainda avaliam avançar no interesse. O jornalista Lucas Pedrosa foi o primeiro a informar o contato do Cruzmaltino pelo jogador e o UOL Esporte confirmou.