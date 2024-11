Guilherme recebe sondagens e pode deixar o Santos na janela

Artilheiro do Santos na temporada, o atacante Guilherme não tem permanência garantida em 2025 e pode ser negociado.

Valorizado no mercado, o jogador de 29 anos recebeu sondagens de equipes do Brasil e exterior, incluindo Vasco, Cruzeiro e times do Japão e Arábia Saudita. A diretoria do Peixe vê uma chance de fazer caixa e deve ouvir propostas pelo atleta.

No meio do ano, Guilherme chegou a receber uma consulta do Flamengo e outras equipes, mas acabou permanecendo no Santos. Ele tem contrato até o final de 2026.