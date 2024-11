Cruzeiro fatura 'bolada' com venda de atacante para o Japão; veja valores

Emprestado pelo Cruzeiro, o atacante Rafael Elias vive grande fase no futebol japonês, que fez o Kyoto Sanga se movimentar para adquirir em definitivo o jogador de 25 anos.

A equipe da J-League pagou cerca de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,5 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador. O time celeste, que antes tinha 75% do passe do atleta, agora ficará com 25%. O restante do percentual pertence ao Palmeiras.

Rafael Elias, também conhecido como 'Papagaio', tinha contrato com o clube celeste até o fim de 2026. Em Belo Horizonte, o centroavante não conseguiu deslanchar e fez cinco gols em 29 oportunidades.