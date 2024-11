São Paulo e Grêmio têm interesse em Wendell, lateral do Porto e seleção

O lateral-esquerdo Wendell, que pertence ao Porto e vem sendo convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira, entrou na mira de Grêmio e São Paulo para 2025.

O interesse do tricolor paulista é antigo, e se iniciou na metade deste ano. Na ocasião, o clube chegou a tentar a contratação do jogador, mas não obteve avanço. Com a saída de Welington ao final da temporada, o São Paulo voltou a sinalizar interesse em contar com o atleta, mas ainda não abriu conversas.

Com a provável saída de Reinaldo, que tem contrato até dezembro e não deve renovar, o Grêmio olha com bons olhos para a contratação de Wendell. O Imortal, no entanto, ainda não tem uma definição sobre seu próximo comandante e deve aguardar um desfecho ao final do ano.