Santos negocia renovação com joia e vê conversas positivas por acordo

O Santos trabalha para garantir ainda neste ano a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Souza, de 18 anos, considerado uma das joias do clube.

O que aconteceu

O atual vínculo do jovem com o Peixe vai até maio de 2025. A diretoria alvinegra negocia com os empresários do atleta e vê com otimismo um acordo em breve.

Apesar de ser considerado um promessa, Souza foi pouco utilizado pelo técnico Fábio Carille nesta Série B. O lateral atuou em sete partidas em 2024, com duas assistências, mas segue muito prestigiado internamente.