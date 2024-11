Santos busca renovar com Brazão, alvo do Torino e grupo de John Textor

Peça importante do Santos nesta reta final de Série B, o goleiro Gabriel Brazão está valorizado e já faz o Peixe pensar na ampliação do contrato.

Apesar de ter vínculo até o final de 2026, o Santos iniciou conversas nos últimos para buscar a renovação com o goleiro. A diretoria do alvinegro praiano quer valorizar o contrato com o atleta, mas agora vê o interesse europeu crescer sobre o arqueiro de 24 anos e as tratativas estagnaram.

O Torino, da Itália, e o grupo Eagle Football Holdings, do empresário John Textor, dono do Botafogo, estão interessados na contratação de Brazão. Antes de chegar ao Santos, o goleiro teve uma passagem de cinco anos pela Europa atuando por Parma-ITA, Albacete e Real Oviedo-ESP e Inter de Milão.