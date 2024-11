Corinthians dá empurrão para 'derrubar' Abel Ferreira no Palmeiras

Poucas reações. Sem inspiração. Semblante fechado. Abel Ferreira esteve irreconhecível praticamente durante todo o clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena. Quase como se tivesse entregado os pontos.

Já não é de hoje, na verdade, que o técnico português passa a ideia de que está incomodado no comando do Palmeiras. Com o contexto, com a equipe e, não menos importante, consigo mesmo.

A derrota por 2 a 0 para o maior rival e, consequentemente, a chance de ver o Botafogo se isolar ainda mais na liderança do Brasileirão evidenciaram de vez aquilo que muitos têm sentido, dentro e fora da Academia de Futebol: o adeus está próximo.