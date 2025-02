Wesley em alta no Flamengo: seleção à vista e Liverpool no encalço

Os reds, na verdade, observam Wesley desde a temporada passada. Mais recentemente, resolveram fazer as primeiras abordagens informais, sobretudo com a ideia de avaliar uma investida depois do Super Mundial de Clubes.

Neste momento, o Liverpool arrisca perder, sem custos, o titular absoluto da ala direita: Trent Alexander-Arnold. O lateral inglês tem contrato somente até junho deste ano e, até agora, não avançou para uma renovação.

O Rubro-Negro não definiu ainda um valor exato para abrir conversas por Wesley, mas acredita que, com a eventual consolidação na seleção brasileira e, consequentemente, a evolução até o meio do ano, o jogador pode vir a render mais de 30 milhões de euros (R$ 180 milhões). Recusou, por exemplo, cerca de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões) do Zenit, da Rússia, em janeiro passado.

Wesley está vinculado ao Flamengo até dezembro de 2028. Desde que estreou na equipe profissional, já fez 113 jogos oficiais - marcou dois gols e anotou quatro assistências.