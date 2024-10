Abel Ferreira? Sporting define novo técnico e tranquiliza Palmeiras

De saída para o Manchester United, Ruben Amorim já tem o substituto definido no comando técnico do Sporting. Trata-se do também português João Pereira, hoje na equipe B do próprio clube de Alvalade.

Apesar de algumas especulações, especialmente na imprensa do Brasil, Abel Ferreira tem o trabalho bem avaliado no Palmeiras, mas não foi procurado pela diretoria sportinguista.

Além de confiar em João Pereira, os leões não estariam dispostos a pagar o alto salário de Abel - o português atualmente ganha duas vezes mais do que Amorim, por exemplo.