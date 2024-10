Santos tenta convencer Gil de desistir de aposentadoria e seguir em 2025

O Santos trabalha para tentar manter o zagueiro Gil, um dos principais jogadores do elenco na temporada, para a próxima temporada.

O que aconteceu

O Peixe quer que o experiente defensor desista da ideia de se aposentar ao final da temporada e ajude a equipe em 2025, com a provável volta à elite do futebol nacional.

Gil, no entanto, ainda não decidiu se vai parar de jogar. O jogador de 37 anos apenas tomará uma decisão após o fim da Série B. Tanto o Peixe como o atleta focam suas atenções no momento no acesso à Série A.