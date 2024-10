Corinthians: Memphis Depay pode ser titular em duelo contra o Internacional

Memphis Depay pode, enfim, fazer a sua primeira partida como titular pelo Corinthians. Com Romero suspenso, o atacante holandês é cotado para iniciar entre os 11 contra o Internacional, no sábado (5), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Não inscrito na Copa do Brasil, Memphis fez um trabalho especial no CT Joaquim Grava durante a semana para aprimorar o condicionamento físico. A comissão técnica do Timão trabalha para que o jogador possa começar entre os titulares no final de semana.

Contratado no início de setembro, Depay já atuou em três partidas com a camisa alvinegra, todas saindo do banco de reservas. O atacante de 30 anos ainda não balançou as redes e deu um passe para gol.