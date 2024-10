Carlos Miguel cobra R$ 5 milhões do Corinthians da venda para a Inglaterra

Negociado com o Nottingham Forest no último mercado de verão da Europa, Carlos Miguel está cobrando do Corinthians nos bastidores cerca de 800 mil euros (quase R$ 5 milhões). O valor é referente a 20% da venda do jogador para o futebol inglês.

No acordo inicial, o Timão, na verdade, combinou de fazer um pagamento de aproximadamente R$ 2 milhões pela compra antecipada de 20% dos direitos econômicos do próprio goleiro, dentro de um prazo de cinco dias, a contar a partir do recebimento dos 4 milhões de euros (R$ 23,5 milhões, na ocasião) do negócio com os ingleses. O montante entrou nos cofres alvinegros ainda em julho, mas nada foi repassado ao atleta.

Depois de aproximadamente três meses de espera, o antigo camisa 22 corintiano cansou e resolveu então cobrar o Corinthians. Entretanto, não mais pelos 20% dos seus direitos econômicos, mas, sim, pelos 20% do valor total da transferência.