Palmeiras x SPFC: trio não será julgado pelo STJD por briga em clássico

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu que não julgará o volante Zé Rafael, do Palmeiras, e o zagueiro Sabino e o meia Rodrigo Nestor, do São Paulo, por causa das brigas no fim do clássico disputado em 18 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

A coluna apurou que houve um acordo do STJD com os clubes, que vão pagar uma multa por conta da confusão. Dessa maneira, os jogadores estão livres para atuar pelo Brasileirão.

Na confusão, Sabino agrediu Fernando Gallupo, funcionário do Palmeiras, enquanto Zé Rafael e Nestor trocaram socos no túnel de acesso aos vestiários.