Joia do São Paulo, Henrique Carmo entra na mira de Everton e PSV

Considerado uma das grandes promessas do São Paulo, o jovem atacante Henrique Carmo, de 17 anos, virou alvo de cobiça de times da Europa e outras ligas do exterior.

O que aconteceu

O PSV-HOL e o Everton-ING já manifestaram interesse em contratar o jogador. O Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, foi outro clube a consultar a situação do atleta nas últimas semanas, além de uma equipe de Portugal, cujo nome é mantido em sigilo, que chegou a sinalizar uma oferta.

O contrato de Henrique Carmo com o São Paulo vai até dezembro de 2025. O tricolor já informou da intenção de prorrogar o contrato do atleta, mas caso não chegue a um acordo, o jovem poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho do ano que vem. Ele completará 18 anos em novembro.