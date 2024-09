Fluminense x São Paulo: STJD vê CBF ser contra anulação do jogo

O julgamento da anulação do jogo entre Fluminense e São Paulo foi adiado nesta quinta-feira, após o pedido da auditora do STJD, Antonieta Pinto, para analisar melhor o caso. Ao todo, serão 9 auditores que irão votar no julgamento, que deve ser marcado na semana que vem.

Antes de Antonieta, o auditor Rodrigo Aiche entendeu que o pedido do São Paulo é válido, há indícios fortes de erro de direito, foi pedido dentro do prazo por causa do atraso da CBF em publicar os áudios do VAR, mas que dificilmente terá uma decisão favorável à anulação da partida disputada no Maracanã. Rodrigo Aiche é membro do pleno do STJD e foi um auditor indicado pelos árbitros neste julgamento.

O blog apurou que, nos bastidores do STJD, há uma sensação clara de que a CBF não quer que essa partida seja anulada e remarcada, para não expor a fragilidade da comissão de arbitragem diante dos recorrentes erros e reclamações de dirigentes dos clubes da Série A. A CBF não quer que o árbitro Paulo César Zanivelli seja visto como "bode expiatório" já que existiram outros erros neste Brasileirão. Recentemente, o presidente da comissão de arbitragem, Luiz Seneme, chegou a pedir afastamento por questões de saúde.