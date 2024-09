Inter demonstra interesse e abre conversas para manter o lateral Bernabei

O Internacional demonstrou interesse e iniciou conversas para tentar manter o lateral-esquerdo Alexandro Bernabei, que pertence ao Celtic, da Escócia.

O que aconteceu

O Colorado tem a intenção de permanecer em definitivo com o jogador de 23 anos. O argentino está emprestado até dezembro, e tem a opção de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões, na cotação atual).

Apesar do custo ser considerado elevado, o clube gaúcho analisa as condições de negócio. As partes, todavia, ainda não marcaram uma reunião para avançar no tema.