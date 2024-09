São Paulo aguarda áudio do VAR para tomar decisão sobre jogo contra o Flu

O São Paulo aguarda a liberação do áudio do VAR que atuou no jogo contra o Fluminense para decidir se vai pedir a anulação da partida na CBF.

O que aconteceu

O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi à CBF no início da semana e se posicionou contra a arbitragem de Paulo César Zanovelli. No início do lance que resultou em gol para os cariocas, Thiago Silva colocou a mão na bola para cobrar uma falta que não foi apitada pelo árbitro — ele havia dado vantagem no lance. Portanto, a bola estava em jogo. O Flu venceu por 2 a 0.

Agora, o São Paulo aguarda a liberação do áudio do VAR para decidir como proceder. Nos bastidores, o clube não tem muitas esperanças que a CBF vá anular o jogo.