David Neres no Napoli vai render até R$ 5.4 milhões para o São Paulo

Vendido pelo Benfica para o Napoli, num negócio que, entre valores fixos e variáveis, pode atingir até 30 milhões de euros (R$ 181 milhões), David Neres vai ajudar a reforçar os cofres do São Paulo.

O Tricolor esfrega as mãos para receber 3% da transferência em definitivo do atacante, ou seja, até 900 mil euros (R$ 5.4 milhões) - o montante tem a ver com o Mecanismo de Solidariedade da Fifa.

Aos 27 anos, Neres estava pronto para iniciar a terceira temporada pelo clube português, mas, com a renovação do argentino Di María, pediu para ser negociado com o futebol italiano. Teve, então, o desejo atendido. Vai assinar um contrato válido até junho de 2029.