Atlético-MG consegue reduzir pena por incidentes na final da Copa do Brasil

"Apresentamos um recurso solicitando a redução da pena, enquanto a Procuradoria, por sua vez, requereu o aumento da punição para nove jogos. Após a análise dos auditores, que decidiram por maioria nos termos do voto da relatora, o Tribunal julgou parcialmente procedente o recurso do clube, reduzindo a punição de seis para três partidas de perda de mando de campo. Essas partidas já foram cumpridas no campeonato passado, resultando na exclusão da punição referente aos outros três jogos que deveriam ser cumpridos no início do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil de 2025", explicou o advogado Gabriel Caputo, responsável pela defesa do Atlético-MG no processo.

"Para nós, essa é uma grande vitória, fruto de um trabalho intenso na defesa, na interposição do recurso, na distribuição de memoriais, em despachos e, finalmente, na sustentação oral. Essa conquista também representa uma grande vitória para o clube, que poderá iniciar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2025 com sua arena 100% liberada, sem qualquer restrição de público. Isso é extremamente importante para que a equipe inicie a temporada com o apoio total de sua torcida, fortalecendo suas chances de alcançar excelentes resultados ao longo do ano", acrescentou.

A sessão foi realizada nesta quarta-feira (29) e, por ser em última instância, não cabe mais recurso.

Entenda a denúncia

A Procuradoria do STJD denunciou o Atlético-MG nos artigos 211, 213 (I, II, III e §1º) e 243-G (§2º) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Os dois primeiros preveem perda de mando de campo ou interdição do estádio.

A denúncia citou o arremesso de objetos no gramado, quatro bombas, invasão de torcedores, tentativa de invasão, uso de lasers no goleiro adversário e cantos homofóbicos.