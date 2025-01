2025 chegou, como ficam Bets sem autorização federal para funcionar?

"Nesse caso, como não foram os clubes que deram causa a essa rescisão, eles podem ser indenizados, dependendo do contrato. E, com isso, ir atrás de novos patrocinadores", acrescentou.

Licença estadual x nacional

Pixbet, Esportes da Sorte e Betsat apareciam na lista anterior divulgada pela SPA-MF em outubro. A segunda delas, inclusive, havia conseguido liberação estatal pela Loterj para atuar no Rio de Janeiro.

Existe uma queda de braço entre o governo federal e as loterias estaduais. O Ministério da Fazenda entende que as licenças emitidas por estados e municípios permitem uma atuação limitada ao âmbito dos seus territórios, nos termos do art. 35-A da Lei nº 13.756.

Por conta desse imbróglio, a Loterj ingressou com uma contestação no Supremo Tribunal Federal (STF) para manter a atuação nacional de sites de apostas que possuem licença estadual. A loteria se posiciona contra um pedido do governo federal para que a Corte suspenda as empresas que atuam fora do território carioca e estão cadastradas na loteria da região.

A Loterj argumenta que sua atuação está amparada por decisões do próprio STF, que reconhecem a competência dos estados para explorar e regulamentar serviços lotéricos. A entidade afirma ainda que "implementou um robusto sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo identificação rigorosa de clientes, monitoramento de transações e reporte de atividades suspeitas".