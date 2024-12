Em Natal, um exemplo que pode ajudar o futebol no combate ao preconceito

Imediatamente liguei paro meu parceiro Duda, pai do craque Felipe que joga por Florianópolis, para saber o que era. Ele me explicou que "alguns pais se exaltaram na torcida, houve um princípio de confusão e o jogo foi paralisado nessa hora".

Depois, conversando com pessoas da organização, como Alex e Osmar, eles me explicaram que há um protocolo do campeonato que manda que a partida pare sempre que os princípios do campeonato não forem respeitados por pais/torcedores. Jogo para, traz prejuízo técnico para as crianças e cria um ambiente de reflexão geral.

Essa iniciativa chamou minha atenção como um exemplo concreto de boa prática que pode ser analisada, adaptada e implementada por ligas e federações. Sempre que houver manifestações contrárias aos valores do esporte, o árbitro pode interromper a partida e exigir que os atletas permaneçam no gramado, aguardando a resolução do problema.

Depois, justiça desportiva decide se haverá punição ao clube do torcedor e qual será a punição.

Um bom caminho para uma luta que precisa de resultados mais eficientes.

Futebol e Direitos Humanos