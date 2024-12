Em tempo de Mundial, a história de um escândalo que mudou o torneio de 1993

A situação já havia se complicado antes mesmo da conquista da Champions. Pipocaram denúncias na imprensa europeia de que o clube francês teria subornado jogadores do Valenciennes antes de um jogo pelo Francês. O objetivo nem era assegurar a vitória, pois ela era provável devido ao desnível técnico dos times, mas garantir que o triunfo seria obtido sem grande esforço. Com isso, poderia deixar o time marselhês descansado uma semana antes da final europeia sem prejudicar a luta pelo título francês.

O campo apresentou o que o Olympique desejava: vitória tranquila por 1 a 0 num jogo morno e título francês antecipado. Time empolgado e descansado para conquistar a Champions. Mas tudo desandou em seguida.

Conforme a imprensa francesa contou, detetives encontraram um envelope com 250 mil francos enterrados no quintal da casa da tia de Christophe Robert, atacante do Valenciennes. Foi então que a polícia chamou os principais personagens da trama para depor.

O investigador da operação, Bernard Beffy, conseguiu ordem judicial para entrar na sede do Olympique de Marseille e ficaram horas procurando provas no escritório de Jean-Pierre Bernes, diretor de futebol do clube. Quando os jogadores chegaram ao centro de treinamento, 12 deles foram convocados a depor.

Segundo as investigações, Jean-Jacques Eydelie, então meio-campista do Marseille, foi a figura central da história. Ele intermediou a negociação do suborno, ligando para três jogadores do Valenciennes para acertar o acordo: Christophe Robert, Jacques Glassmann e Jorge Burruchaga, campeão do mundo pela Argentina em 1986. Eydelie e Bernes foram presos pouco depois acusados de corrupção ativa. Robert admitiu aceitar o suborno, Burruchaga disse que aceitou, mas depois mudou de ideia e Glassmann disse que nunca aceitou esse acordo.

Segundo um livro publicado por Eydelie em 2006, ele agiu a pedido do presidente do OM: "Bernard Tapie disse para mim: 'É imperativo que você entre em contato com seus ex-companheiros de Nantes que estão no Valenciennes [havia dois, um deles Burruchaga]. Nós não queremos que eles ajam como idiotas, nos quebrando antes da final com o Milan. Você os conhece bem?'".